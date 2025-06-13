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20:18, 13 июня 2025Мир

Путин провел переговоры с президентом Ирана и премьером Израиля

Кремль: Путин провел телефонные переговоры с Пезешкианом и Нетаньяху
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В Кремле уточнили, что переговоры состоялись в связи с «опасным обострением обстановки в результате предпринятой Израилем силовой акции против Ирана». Глава государства подчеркнул, что Москва осуждает действия Тель-Авива, которые нарушают Устав ООН и международное право.

Путин призвал страны к переговорам, заявив, что Россия готова стать посредником.

«Российская сторона продолжит тесные контакты с руководством как Ирана, так и Израиля, направленные на урегулирование нынешней ситуации, чреватой самыми пагубными последствиями для всего региона», — подчеркивается в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что удары Израиля по Ирану положительно скажутся на мировых рынках.

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