Трамп положительно оценил удары Израиля по Ирану

Трамп: Удары Израиля по Ирану положительно скажутся на мировых рынках

Удары Израиля по Ирану положительно скажутся на мировых рынках. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, его слова передает The Wall Street Journal.

«Я думаю, в конечном счете это будет прекрасно для рынка, потому что у Ирана не будет ядерного оружия. Для рынка это будет замечательно — и должно оказать на него самое положительное влияние», — рассказал Трамп.

По его словам, удары Израиля не допустят появление у Ирана ядерного оружия, которое представляло бы угрозу человечеству.

Ранее Трамп призвал Иран пойти на сделку по ядерной программе, «пока не стало слишком поздно». По его словам, следующие запланированные атаки Израиля будут еще более жестокими и разрушительными.