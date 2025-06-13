Трамп призвал Иран пойти на ядерную сделку «пока не стало слишком поздно»

Трамп: Иран должен пойти на ядерную сделку пока не стало поздно

Президент США Дональд Трамп призвал Иран пойти на сделку по ядерной программе «пока не стало слишком поздно». Его слова передает ТАСС.

«Иран должен заключить сделку, пока ничего не осталось, и спасти то, что когда-то было известно как Иранская империя. Никаких больше смертей, никаких больше разрушений, сделайте это, пока не стало слишком поздно», — написал Трамп.

По его словам, следующие запланированные атаки Израиля будут еще более жестокими и разрушительными.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи возложил ответственность за атаки Израиля на правительство США. Аракчи заявил, что Израиль получил от США «зеленый свет» на удары по Ирану. Если бы Вашингтон не координировал атаки, то они бы не состоялись, продолжил он.