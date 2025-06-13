Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:03, 13 июня 2025Мир

МИД Ирана заявил о причастности США к атакам Израиля

МИД Ирана заявил о получении Израилем зеленого света от США на удары
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Аббас Аракчи

Аббас Аракчи. Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи возложил ответственность за атаки Израиля на правительство США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства.

Аракчи заявил, что Израиль получил от США зеленый свет на удары по Ирану. Если бы Вашингтон не координировал атаки, то они бы не состоялись, продолжил он.

Последствия ударов иранский дипломат назвал страшными. Поскольку к этому причастны США, которые являются главным союзником еврейского государства, то они и несут ответственность за произошедшее, заключил он.

Ранее аналитик из Австралийского национального университета Адам Салех отреагировал на обострение ситуации между Израилем и Ираном. Он назвал риск полномасштабной войны между этими двумя странами очень высоким.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль сбил все иранские беспилотники

    На Украине заявили о получении от Евросоюза дополнительной финансовой помощи

    Трамп призвал Иран пойти на ядерную сделку «пока не стало слишком поздно»

    Власти Индии могут приостановить полеты всех самолетов типа Boeing Dreamliner 787-8

    На месте крушения самолета в Индии обнаружили черные ящики

    Появилась информация о количестве пострадавших при израильских атаках по Ирану

    МИД Ирана заявил о причастности США к атакам Израиля

    В Германии возмутились обещанием главы Минобороны оказать Киеву рекордную помощь

    МИД России прокомментировал атаку Израиля на Иран

    Медведев назвал реальным ядерным конфликт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости