МИД Ирана заявил о причастности США к атакам Израиля

МИД Ирана заявил о получении Израилем зеленого света от США на удары

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи возложил ответственность за атаки Израиля на правительство США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства.

Аракчи заявил, что Израиль получил от США зеленый свет на удары по Ирану. Если бы Вашингтон не координировал атаки, то они бы не состоялись, продолжил он.

Последствия ударов иранский дипломат назвал страшными. Поскольку к этому причастны США, которые являются главным союзником еврейского государства, то они и несут ответственность за произошедшее, заключил он.

Ранее аналитик из Австралийского национального университета Адам Салех отреагировал на обострение ситуации между Израилем и Ираном. Он назвал риск полномасштабной войны между этими двумя странами очень высоким.