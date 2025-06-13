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11:45, 13 июня 2025Мир

Аналитик предупредил о риске полномасштабной войны между Израилем и Ираном

Аналитик Салех: Атака Израиля на Иран может перерасти в войну
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Атака Израиля на Ирна может перерасти в полномасштабную войну между странами. Такое мнение выразил старший преподаватель политики и международных отношений в Австралийском национальном университете Адам Салех, его слова приводит РБК.

«Эскалация чрезвычайно опасна. Прямые удары между Израилем и Ираном — беспрецедентны и разрушают устоявшиеся нормы сдерживания. Хотя обе стороны заявляют, что не стремятся к полномасштабной войне, риск просчета или неконтролируемого цикла возмездия крайне высок», — отметил Салех.

Так же, по словам эксперта, война между государствами может привести к дестабилизации мировых энергетических рисков, а также привести к втягиванию в конфликт крупных держав, таких как США.

Ранее политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в разговоре с «Лентой.ру» оценил вероятность начала полномасштабной войны между Ираном и Израилем. По словам Тарасова, риск перерастания конфликта в полномасштабную войну очень высок.

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