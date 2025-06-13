ЦАХАЛ заявил о запуске Ираном ракет в направлении Израиля

ЦАХАЛ заявил, что Иран запустил ракеты по Израилю

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила сограждан о том, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале израильских вооруженных сил.

«Некоторое время назад в нескольких районах Израиля прозвучали сирены в связи с обнаружением ракет, выпущенных Ираном в направлении государства Израиль. Общественность просят следовать инструкциям командования внутренних войск», — указано в сообщении.

Утверждается, что военно-воздушные силы (ВВС) страны проводят операции по перехвату ракет и возможному нанесению ударов по Ирану для «устранения угрозы».

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан во время разговора с главой России Владимиром Путиным сообщил, что Тегеран ответит на удары Израиля. «Нападение Израиля является откровенным нарушением международных правил и, безусловно, получит соответствующий ответ», — отмечается в сообщении.