Путин заявил об осуждении Россией атаки Израиля на Иран

Президент России Владимир Путин высказался по поводу атаки Израиля на Иран. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».

Путин заявил, что Россия осуждает действия Израиля. Страна нарушила Устав ООН и международное право, продолжил он.

По словам российского лидера, Москва делала все, чтобы урегулировать ситуацию вокруг ядерной программы Ирана мирным путем. В том числе она выдвигала определенные инициативы, благодаря которым можно было достичь тех или иных договоренностей. В заключение Путин отметил, что Россия и дальше намерена способствовать деэскалации на территории Ближнего Востока.

Ранее об ударах Израиля по Ирану высказался президент США Дональд Трамп. Республиканец убежден, что ситуация на мировых рынках теперь улучшится.