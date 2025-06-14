Ядерный объект в Израиле подвергся ракетной атаке

«Россия 24»: в результате удара Ирана поражен ядерный объект в Димоне

Появилась информация о поражении одного из израильских ядерных объектов исследовательского центра в городе Димона на фоне ответной атаки Ирана. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал собкор ВГТРК на Ближнем Востоке Александр Билибов.

Как отмечает корреспондент, удары наносят по центрам принятия решений и командным пунктам высшего военно-политического руководства страны. Сейчас ракетная атака продолжается. По словам журналиста, в данный момент «ракеты нацелены на всю территорию Израиля».

Ранее стало известно, что Иран начал операцию «Суровое наказание», выпустив 200 ракет по Израилю. Как сообщалось позднее, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла перехватить 50 из первых 100 иранских ракет., однако «Железный купол» не смог полностью отразить иранскую атаку.