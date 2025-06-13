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21:55, 13 июня 2025Мир

Иран начал операцию «Суровое наказание» против Израиля

Иран начал операцию «Суровое наказание», выпустив 200 ракет по Израилю
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Iranian Defence Ministry / Keystone Press Agency / Global Look Press

Иран начал ответную операцию против Израиля «Суровое наказание». Об этом указано в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает агентство IRNA.

Утверждается, что Иран выпустил по Израилю около 200 баллистических ракет. По данным израильских СМИ, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла перехватить 50 из первых 100 иранских ракет.

По предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» не смогла полностью сдержать атаку Ирана. Удары были зафиксированы в не менее семи районах в центре Израиля.

Ранее представитель ЦАХАЛ Эфи Дефрин был вынужден прервать брифинг из-за атаки Ирана. В ходе брифинга он говорил, что Израиль может себя защитить.

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