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06:01, 13 июля 2026Наука и техника

Найден необычный способ облегчить мигрень без лекарств

FENS: Иглоукалывание в области уха уменьшает боль при хронической мигрени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Иглоукалывание в области уха может уменьшать боль при хронической мигрени и снижать ее влияние на повседневную жизнь. К такому выводу пришли бразильские ученые, представившие результаты клинического исследования на форуме Federation of European Neuroscience Societies (FENS).

В исследовании приняли участие 68 женщин, страдавших хронической мигренью не менее года. Все они испытывали приступы головной боли как минимум 15 дней в месяц. Участниц случайным образом разделили на две группы: одна проходила восемь сеансов аурикулотерапии — иглоукалывания в определенные точки ушной раковины, связанные с мигренью, а другая получала имитацию процедуры. До начала лечения, сразу после него и через 30 дней ученые оценивали выраженность боли, влияние мигрени на качество жизни и уровень насыщения кислородом тканей головного мозга.

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У пациенток, прошедших аурикулотерапию, интенсивность боли снизилась примерно на 11 процентов сразу после курса и на 18 процентов через месяц. Также уменьшилось влияние мигрени на повседневную жизнь. Однако похожие улучшения наблюдались и в группе, где проводилась ложная процедура. Статистически значимых различий между группами исследователи не обнаружили, поэтому пока нельзя утверждать, что именно аурикулотерапия оказалась эффективнее плацебо.

Авторы подчеркивают, что они считают метод перспективным как дополнение к традиционному лечению, а не его замену. Сейчас ученые продолжают исследование с большим числом участников, чтобы выяснить, действительно ли стимуляция определенных точек на ухе способна облегчать течение хронической мигрени.

Ранее ученые выяснили, что высокое атмосферное давление и холодные фронты повышают риск головных болей.

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