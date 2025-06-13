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21:34, 13 июня 2025Мир

Представителю ЦАХАЛ пришлось прервать брифинг из-за атаки Ирана

Представитель ЦАХАЛ Эфи Дефрин был вынужден прервать брифинг из-за атаки Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин был вынужден прервать брифинг из-за атаки Ирана. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

В ходе брифинга Дефрин говорил, что Израиль может себя защитить, однако ему пришлось прервать заявление после объявления по громкоговорителю в здании.

Ранее ЦАХАЛ предупредил, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Утверждается, что военно-воздушные силы (ВВС) страны проводят операции по перехвату ракет и возможному нанесению ударов по Ирану для «устранения угрозы».

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан во время разговора с главой России Владимиром Путиным сообщил, что Тегеран ответит на удары со стороны Израиля.

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