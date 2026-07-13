Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:55, 13 июля 2026Бывший СССР

Силовики рассказали о питающихся улитками бойцах ВСУ

РИА Новости: Бойцы ВСУ из-за нехватки продовольствия вынуждены есть улиток
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области из-за нехватки продовольствия вынуждены собирать и есть улиток. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Из-за отсутствия продовольствия солдаты ВСУ вынуждены есть улиток, которых они находят на растительности недалеко от своих позиций», — рассказал представитель силовых структур.

В марте сообщалось, что украинские бойцы на харьковском направлении находятся в тяжелом положении, так как неделями сидят без еды и тепла из-за проблем в логистике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Слишком много знал?» Скоропостижная смерть сенатора Грэма после поездки на Украину обрастает слухами. Что о ней говорят
    Силовики рассказали о питающихся улитками бойцах ВСУ
    Раскрыта актуальная позиция НАТО по Украине
    Экс-премьер Украины заявил о десятках положенных в землю поколениях
    Блогер описал Мальдивы словами «эра пафоса подошла к концу»
    Украинский пленный рассказал о подготовке на полигоне под Львовом
    Россиян призвали взвешивать риски перед выездом за рубеж
    Похищенного матерью мальчика нашли через три года в шоковом состоянии
    Женщина узнала о необычных пищевых пристрастиях партнера и захотела расстаться
    Британию призвали защищаться из-за поездки Робинсона в Москву
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok