РИА Новости: Бойцы ВСУ из-за нехватки продовольствия вынуждены есть улиток

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области из-за нехватки продовольствия вынуждены собирать и есть улиток. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Из-за отсутствия продовольствия солдаты ВСУ вынуждены есть улиток, которых они находят на растительности недалеко от своих позиций», — рассказал представитель силовых структур.

В марте сообщалось, что украинские бойцы на харьковском направлении находятся в тяжелом положении, так как неделями сидят без еды и тепла из-за проблем в логистике.