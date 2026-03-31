Разведчики ВС России сообщили о голоде и отчаянии ВСУ под Харьковом

Украинские бойцы на харьковском направлении находятся в тяжелом положении, так как неделями сидят без еды и тепла из-за проблем в логистике. Об этом заявили разведчики Вооруженных сил (ВС) России, передает РИА Новости.

«И вот противник там неделями сидит голодный, холодный, мы видим. Также они выходят из укрытий, по ним видно, что они уже все "спеклись" (...) Даже было пару случаев, когда противник вылезал из блиндажей и махал нам ручками, видя наш дрон. Соответственно, поэтому противника не отрабатывали», — приводит агентство слова начальника расчета взвода БПС полка 1431 с позывным «Шил».

Военный добавил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются заниматься военными поставками с помощью БПЛА, однако эти попытки пресекаются Армией России.

Ранее пророссийское подполье сообщило, что после взятия под контроль основных логистических маршрутов ВС России превратили трассу через Дружковку к Константиновке в «дорогу смерти» ВСУ. Отмечается, что Киев перестал использовать на направлении военную технику, а сама агломерация находится под контролем российских дронов.