Российские войска создали «дорогу смерти ВСУ» в Константиновке

ТАСС: ВС России создали дорогу смерти ВСУ на трассе к Константиновке

После взятия под контроль основных логистических маршрутов российские войска превратили трассу через Дружковку к Константиновке в «дорогу смерти» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на пророссийское подполье сообщает ТАСС.

«Единственная трасса через Дружковку к Константиновке фактически перерезана. Каждый рейс стал лотереей со смертельным исходом. Украинские военные уже называют эту артерию очередной "дорогой смерти"», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что ВСУ перестали использовать на направлении военную технику, а сама агломерация находится под контролем российских дронов.

Ранее стало известно, что российские военные подошли к Рай-Александровке — основному узлу обороны ВСУ перед Славянском. По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, у украинских военных становится все меньше шансов удержать Красный Лиман.

