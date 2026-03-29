Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:45, 29 марта 2026

Пушилин заявил, что ВС РФ подошли к ключевому узлу обороны ВСУ в Славянске
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские военные подошли к Рай-Александровке. Это основной узел обороны ВСУ перед Славянском, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в мессенджере Max.

«Напомню, данный населенный пункт является одним из ключевых узлов обороны противника перед, собственно, самим Славянском. Поэтому противник там упирается, что предсказуемо, но наши подразделения планомерно продвигаются вперед», — уточнил он.

Пушилин также подчеркнул, что у украинских военных становится все меньше шансов удержать Красный Лиман.

Ранее Денис Пушилин сообщил о начале боев в населенном пункте Белицкое на добропольском направлении. По его словам, ситуация на этом участке обострилась — боевые действия уже перешли в городскую черту.

23 марта глава ДНР также заявлял, что Вооруженные силы Украины пытаются совершать контратаки в Константиновке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На новых спутниковых снимках подбитого Boeing E-3 Sentry заметили важную деталь

    В Иране раскрыли возможный план Трампа относительно военной операции в стране

    Эстонцы захотели уехать из страны из-за одной проблемы со стороны Украины

    В Британии предупредили о риске возникновения «второй Белоруссии»

    США предрекли полный провал в случае проведения наземной операции в Иране

    Экс-форвард сборной Аргентины назвал бывшего игрока «Зенита» наследником Месси

    Подполье сообщило об ударе «Кинжалами» по подземной инфраструктуре ВСУ

    Президент Финляндии подтвердил падение украинского дрона на территории страны

    Над российским городом прогремело более десяти взрывов

    Российские военные подошли к ключевому узлу обороны ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok