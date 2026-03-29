Российские военные подошли к ключевому узлу обороны ВСУ

Пушилин заявил, что ВС РФ подошли к ключевому узлу обороны ВСУ в Славянске

Российские военные подошли к Рай-Александровке. Это основной узел обороны ВСУ перед Славянском, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в мессенджере Max.

«Напомню, данный населенный пункт является одним из ключевых узлов обороны противника перед, собственно, самим Славянском. Поэтому противник там упирается, что предсказуемо, но наши подразделения планомерно продвигаются вперед», — уточнил он.

Пушилин также подчеркнул, что у украинских военных становится все меньше шансов удержать Красный Лиман.

Ранее Денис Пушилин сообщил о начале боев в населенном пункте Белицкое на добропольском направлении. По его словам, ситуация на этом участке обострилась — боевые действия уже перешли в городскую черту.

23 марта глава ДНР также заявлял, что Вооруженные силы Украины пытаются совершать контратаки в Константиновке.