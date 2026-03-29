20:12, 29 марта 2026

В ДНР сообщили о городских боях в Белицком

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о начале боев в населенном пункте Белицкое на добропольском направлении. Об этом он рассказал в своем канале на платформе Max.

По его словам, ситуация на этом участке обострилась — боевые действия уже перешли в городскую черту. Речь идет о непосредственных столкновениях за сам населенный пункт.

«Уже поступает информация, что уже завязываются городские бои. То есть бои за само Белицкое фактически начались», — заявил он.

Кроме того, он рассказал о продолжающихся боях в районе Святогорска. По его словам, столкновения происходят в лесных массивах вблизи города.

Пушилин отметил, что на этом направлении подразделения демонстрируют «определенного рода успехи». При этом подробности о масштабах боев и текущей обстановке он не привел.

Ранее Пушилин оценил шансы ВСУ в Красном Лимане.

