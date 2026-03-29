Пушилин: ВСУ стараются удержать Красный Лиман, но их шансы уменьшаются
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Разрушенное здание гимназии в Красном Лимане. Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об ухудшении положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красного Лимана. Об этом он рассказал в своем канале на платформе Max.

По его словам, бои продолжаются как в самом населенном пункте, так и на его подступах. Украинские военные, как утверждает Пушилин, предпринимают попытки удержать город, однако их возможности постепенно падают.

«В самом Красном Лимане бои в его окрестностях, противник старается удержать данный населенный пункт, но шансов у противника остается все меньше и меньше», — сообщил он.

Ранее о ситуации на этом направлении высказывался начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов. По его словам, бои там ведут подразделения группировки войск «Запад».

    Последние новости

    Офис Нетаньяху объяснил первый за сотни лет недопуск патриарха в храм Гроба Господня

    МИД Пакистана объявил о месте переговоров США и Ирана

    Зеленскому пожаловались на армию

    Жена Зеленского пожаловалась на одно обстоятельство

    В России высказались по поводу обвинений Москвы во вмешательстве в американские выборы

    В ДНР сообщили о городских боях в Белицком

    Школа в Горловке попала под обстрел ВСУ

    Бывший форвард «Спартака» уравнял чемпионат СССР с Лигой чемпионов

    Пушилин оценил шансы ВСУ в Красном Лимане

    Решетова показала внешность после удаления филлера из губ

    Все новости
