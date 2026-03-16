Глава Генштаба назвал район СВО с самыми активными боевыми действиями

Герасимов: Самые активные боевые действия идут по взятию Красного Лимана

Самые активные боевые действия в зоне специальной военной операции (СВО) идут по взятию под контроль Красного Лимана. Об этом заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, чьи слова приводит РИА Новости.

Бои там ведут подразделения группировки войск «Запад».

«Наиболее активные боевые действия продолжаются на краснолиманском направлении, где штурмовые подразделения группировки ведут бои по освобождению Красного Лимана», — пояснил глава Генштаба.

До этого Герасимов заявил, что российские войска контролируют больше 60 процентов города Константиновки в Донецкой народной республике. По его словам, в пригороде Константиновки — населенном пункте Ильиновка — также развивается наступление Вооруженных сил России.

