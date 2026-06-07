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17:30, 7 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Кардиолог развеял популярный миф о давлении и здоровье сердца

Врач Вечтомов: Нормальное давление нельзя считать стопроцентным признаком здоровья сердца
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Терапевт и кардиолог «СМ-Клиники» Сергей Вечтомов заявил, что нормальные показатели артериального давления нельзя считать стопроцентным признаком здоровья сердца. Этот популярный миф он развеял в беседе с «Лентой.ру».

Врач отметил, что нормальное давление действительно считается важным индикатором здоровья сердечно-сосудистой системы. Однако следует понимать, что это лишь один из параметров, отражающий силу, с которой кровь воздействует на стенки сосудов. «Артериальное давление не дает полной картины состояния сердечно-сосудистой системы. Например, оно не показывает изменений в работе клапанов сердца или наличие скрытых нарушений ритма», — уточнил Вечтомов.

По словам доктора, существуют так называемые скрытые заболевания, которые длительное время никак не отражаются на артериальном давлении. К таким состояниям он отнес начальные стадии ишемической болезни сердца, нарушения проводимости и различные аритмии, а также кардиомиопатии.

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Кроме того, существуют и «маскированные» формы нарушений, добавил Вечтомов. В этих случаях давление в состоянии покоя может оставаться в пределах нормы, но при этом повышается при физической нагрузке, значительно колеблется в течение дня или патологически увеличивается в ночное время. «Нормальное давление — это безусловно важный показатель, однако его нельзя рассматривать как единственный критерий здоровья сердца», — подытожил врач.

Ранее кардиолог Ася Эсембиева рассказала о губительных для сердца привычках. Она предупредила, что при гипертонии кофе способен резко повышать артериальное давление.

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