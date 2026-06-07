Обманувшая российских блогеров звездный турагент заработала миллионы рублей на чужом видео

Турагент Аташян заработала 2 млн благодаря сбору средств от доверчивых пользователей

Обманувшая более 70 российских блогеров звездный турагент Хатуна Аташян заработала миллионы рублей в социальных сетях за счет сбора средств от доверчивых пользователей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, обвиняемая в мошенничестве Аташян украла чужое видео, в котором девушка пожаловалась на болезнь близких, выложила его в TikTok и за пару дней собрала около двух миллионов рублей. Деньги она предположительно использовала для покупки квартиры.

По завершении сбора Аташян удалила видеоролик, а автор оригинального контента обратилась в полицию с заявлением.

Ранее стало известно, что Аташян находится под арестом до 3 августа. Женщина обещала российским инфлюэнсерам отпуск по системе «все включено» на Мальдивах, Сейшелах, Маврикии и других зарубежных курортах. Доверившись ей, блогеры потеряли около 60 миллионов рублей.