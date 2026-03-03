Война вокруг Ирана ударила по туризму в целом ряде стран. Куда теперь безопасно летать россиянам и что будет с ценами?

Турэксперт Котляр назвала Азию альтернативой ОАЭ на фоне иранского конфликта

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке отдыхавшие там российские туристы были вынуждены вернуться на родину. А тем, кто так и не успел отправиться в отпуск в сверхпопулярный у россиян Дубай, пришлось в срочном порядке перебронировать туры. Тем временем соотечественников пугают ростом цен на альтернативные ОАЭ и Катару направления. О том, стоит ли бояться резкого повышения стоимости отдыха и где можно безопасно погреться на солнце, «Ленте.ру» рассказали эксперты туристического рынка.

Что сейчас происходит с российскими туристами в ОАЭ

Утром во вторник, 3 марта, из Дубая в Москву вылетел первый вывозной самолет авиакомпании «Аэрофлот». На борту было 159 пассажиров, включая трех детей до двух лет. В этот же день российский авиаперевозчик осуществит еще два рейса — SU525 из Дубая и SU531 из Абу-Даби.

Кроме того, 3 марта из Дубая в столичный аэропорт Внуково прилетел лайнер авиакомпании Flydubai. На борту находились 118 пассажиров, большинство из них — граждане России, которые должны были покинуть ОАЭ рейсами авиаперевозчика еще 28 февраля. На выходе из воздушной гавани их встретили родные и близкие.

Прибывшая на родину первым пассажирским рейсом россиянка призналась, что, находясь в Абу-Даби, она слышала лишь хлопки и сирены. «Мы очень счастливы, все прекрасно. Наконец-то! Хочется целовать землю родную», — такими словами описала она свои эмоции.

Пассажиры самолета авиакомпании Oman Air, который прилетел в Шереметьево из Маската. Это первый рейс перевозчика в российскую столицу с момента закрытия воздушных коридоров на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Всего с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке из региона вывезли более тысячи российских туристов. Еще две тысячи вернутся на родину до конца дня 3 марта.

24 вывозных рейса c Ближнего Востока запланировали на 3 марта российские и зарубежные авиакомпании

Какие альтернативы Ближнему Востоку есть у россиян

Юго-Восточная Азия

«Перед нами сейчас открыта вся Юго-Восточная Азия. Правда, стоимость отдыха там чуть выше, а лететь чуть дальше — на час-два. Эти направления активно используют при замене туров. Берут и Вьетнам, и Таиланд», — рассказал «Ленте.ру» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Возросшую популярность этого направления отметила и эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр.

В первую очередь, у нас выстрелила Азия. Это абсолютно бесшовный вариант. Это и материковый, и островной Китай — Хайнань. Во-вторых, Юго-Восточная Азия как отдельный туристический регион: Таиланд, Вьетнам, Бали, Малайзия, Филиппины. Это все пользуется огромным спросом Майя Котляр эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel

Юго-Восточная Азия весной хорошо подходит для пляжного отдыха. Высокий сезон в большинстве стран уже закончился, а значит, туристов там стало меньше. На китайском Хайнане устанавливается комфортная температура для купания в море, а долететь можно рейсами российских и иностранных авиакомпаний. Однако при подборе отелей начинающим туристам может понадобиться помощь специалиста из-за нюансов сервиса и питания.

68 тыс. рублей стоят авиабилеты Москва — Санья на середину марта (туда-обратно, с пересадкой в Чунцине, багаж включен)

На пляжных курортах Вьетнама, Нячанге и Дананге, весна — период начала туристического сезона. Поэтому людей там тоже еще не так много. Кроме того, в марте и апреле там не идут дожди и умеренно жарко. А еще это подходящее время для экскурсий по столице Вьетнама Ханою.

Нячанг — один из самых популярных курортов Вьетнама у российских туристов Фото: MaxZolotukhin / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде весной можно отдохнуть на Пхукете, Самуи, в Паттайе и провинции Краби. В это время года погода там становится теплой и солнечной, а влажность снижается. Море спокойное, а осадков почти нет.

По данным туроператора Fun&Sun, купить тур на 10 ночей на китайский Хайнань с вылетом 12 марта и проживанием в четырехзвездочном отеле Palm Beach Resort & Spa Hotel можно от 124 тысяч рублей.

Дешевле обойдется отдых в Паттайе — тур на 10 ночей на этот тайский курорт с вылетом 16 марта и проживанием в четырехзвездочном отеле The Mangrove hotel стоит от 102 тысяч рублей.

Туры на вьетнамские курорты продаются дороже. За десятидневный отдых в пятизвездочном отеле Vesna Hotel в Нячанге придется отдать от 141 тысячи рублей, а в четырехзвездочном отеле AVS Hotel Phu Quoc на Фукуоке — от 169 тысяч рублей.

Альтернативным направлением Ближнему Востоку в соизмеримом бюджете турэксперт Котляр назвала любимую россиянами Турцию. По данным Ассоциации туроператоров России, она предсказуемо вошла в топ самых популярных у соотечественников стран в 2026 году.

Для весеннего пляжного отдыха подходят курорты Анталья, Кемер и Белек, а для экскурсионной программы — Стамбул. Туры и самостоятельные поездки в марте и апреле обойдутся намного дешевле, чем в высокий сезон, а изнуряющая жара не будет омрачать путешествие.

28 тыс. рублей стоят авиабилеты Москва — Анталья на середину марта (туда-обратно, багаж включен)

Острова в Индийском океане

Любителям экзотики и пляжного отдыха стоит присмотреться к островам в Индийском океане. Сейчас на них все еще можно попасть, минуя пересадки в ОАЭ и Катаре. Правда, лететь придется дольше.

«Например, "Аэрофлот" летает на Мальдивы обходными путями, просто время увеличивается до десяти часов. На другие острова Индийского океана — Маврикий, Сейшелы — можно долететь через Аддис-Абебу "Эфиопскими авиалиниями" либо через Стамбул», — рассказала основатель турагентства MAYEL Travel.

96 тыс. рублей стоят авиабилеты Москва — Мале на середину марта (туда-обратно, c багажом)

Март и апрель на Мальдивах — сухой сезон, температура воздуха днем поднимается до 30-31 градуса, а ночью — до 26 градусов. Вода в океане весной прогревается до 29 градусов.

Вид с высоты птичьего полета на райское побережье Мальдив Фото: icemanphotos / Shutterstock / Fotodom

«Несмотря на то что Египет близок к зоне конфликта — Синайскому полуострову — Шарм-эш-Шейх и Хургаду туристы не игнорируют. И запросы до сих пор есть, и брони не аннулируются», — поделилась с «Лентой.ру» Котляр.

69 тыс. рублей стоят авиабилеты Москва — Шарм-эш-Шейх на середину марта (туда-обратно, с багажом)

Весной в Египте получится совместить пляжный отдых и прогулки по древним городам и пирамидам — погода еще не такая жаркая, как летом, но и зимних ветров уже практически нет. Море в этой африканской стране теплое, а дневная температура воздуха держится на уровне около 25-30 градусов.

Подорожает ли отдых на альтернативных Ближнему Востоку направлениях для россиян?

По данным Telegram-канала Shot, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке цены на отдых в Азии выросли почти в два раза. В источнике говорится, что, например, стоимость тура в Таиланд на 10 ночей на двоих доходит до 300 тысяч рублей, в то время как пять дней назад его можно было купить за 160-170 тысяч рублей.

Однако эксперты туристического рынка опровергли это утверждение. «Пока нет тенденции к росту цен на туры в Азию. Туроператоры заинтересованы в удержании потребителя, чтобы он не отказывался. И тем более сейчас не такой высокий сезон», — отметил вице-президент РСТ.

Турэксперт Котляр также призналась, что не наблюдает подобной динамики. «Но если конфликт продлится больше одной-двух недель, это неминуемо. Поскольку российский рынок сужен выбором, часть туров придется перебронировать на Азию, это ударит по ценообразованию. Где-то плюс 10-15 процентов мы можем наблюдать спокойно», — пояснила она.

Турэксперты не наблюдают роста цен на туры в Азию на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Такого же мнения придерживаются представители туроператора Fun&Sun. «Что касается роста цен на туры в Азию, это недостоверная информация. На изображенных скриншотах сравнивали цену раннего бронирования и после его завершения. Это просто лишнее подтверждение того, что бронировать туры лучше заблаговременно, чтобы приобрести путевку по привлекательной цене», — пояснили в компании.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота, в свою очередь, не исключил, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке туристы начнут избегать даже традиционно безопасных направлений. В этом случае возможны скидки от авиакомпаний.

«У людей появляется мотив предосторожности. Они могут думать, что этот год можно переждать. И возникнет такая ситуация, что авиакомпании будут делать чартеры с дисконтом только для того, чтобы туристов куда-то довезти», — пояснил он.