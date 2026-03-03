Реклама

Еще один самолет с россиянами из ОАЭ сел в России

Самолет с россиянами из Дубая приземлился во Внуково
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Еще один самолет с россиянами из Дубая, ОАЭ, сел в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал воздушной гавани.

Согласно онлайн-табло, воздушное судно авиакомпании Flydubai, выполнявшее рейс FZ 8489, приземлилось в Москве 3 марта в 03:44, на шесть минут раньше запланированного времени.

На борту находилось 118 пассажиров, большинство из которых — граждане России, которые должны были покинуть ОАЭ рейсами авиаперевозчика еще 28 февраля. Сообщается, что на выходе из аэропорта их встретили родные и близкие.

Ранее стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» начнет вывозить соотечественников из ОАЭ с 3 марта. В приоритете те из них, кто не смог покинуть страну 28 февраля и позже из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

