Российская авиакомпания начнет вывозить граждан из ОАЭ

«Аэрофлот» начнет вывозить россиян из ОАЭ с 3 марта

Российская авиакомпания «Аэрофлот» начнет вывозить граждан страны из ОАЭ с 3 марта. Об этом говорится в Telegram-канале перевозчика.

Уточняется, что 3 марта состоятся два рейса из Дубая и один из Абу-Даби в Москву. В сторону ОАЭ самолеты полетят без пассажиров. В первую очередь вывозить будут тех, кто должен был вылететь 28 февраля и позже, но не смог из-за обострения ситуации в регионе.

Клиентов проинформируют о рейсах по телефону или через электронную почту. Если пассажир откажется от перебронирования билета, ему вернут денежные средства. Кроме того, «Аэрофлот» запросил разрешение на выполнение вывозных рейсов в следующие дни и ждет подтверждения.

«Региональные рейсы в/из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара отменены до 8 марта. Пассажиров доставят в пункты назначения со стыковкой в Москве», — отметили в перевозчике.

Ранее российским туристам пришлось ночевать в холле отеля Дубая из-за воздушной атаки Ирана. Соотечественница описала этот опыт фразой «спать в одном помещении с сотней людей сложно».

Первый более чем за двое суток самолет в Москву вылетел из аэропорта Абу-Даби, ОАЭ, 2 марта. Рейс выполняет авиакомпания Etihad Airways.