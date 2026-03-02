Бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

12:02, 2 марта 2026

Россиянка описала ночевку в Дубае фразой «спать в одном помещении с сотней людей сложно»

Россиянам пришлось ночевать в холле отеля Дубая из-за воздушной атаки
Алина Черненко

Российским туристам пришлось ночевать в холле отеля Дубая из-за воздушной атаки Ирана. Об этом рассказала блогерша Diana Live в своем видео в Telegram-канале.

На размещенных в сети кадрах сотрудники гостиницы устраивают спальные места в большом холле. Матрасы они постелили прямо на полу, а гостям с детьми прикатили кроватки.

«Персонал отеля хоть и делает все возможное, но спать в одном помещении с сотней людей, детей очень сложно. Свет до конца не выключают, куча разных звуков вперемешку. Насколько это все затянется, непонятно», — такими фразами описала ночевку в отеле Дубая автор ролика.

Ранее сообщалось, что российских туристов начали забирать из отелей и отвозить на автобусах в аэропорт Абу-Даби. На 2 марта оттуда запланированы около десяти рейсов: в Москву, Лондон, Амстердам, Дели и другие города.

