Бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

11:35, 2 марта 2026Путешествия

Российских туристов начали забирать из отелей и отвозить в аэропорт в Абу-Даби

Туристов начали отвозить на автобусах из отелей в аэропорт Абу-Даби
Алина Черненко

Фото: Staff / Reuters

Российских туристов начали забирать из отелей и отвозить на автобусах в аэропорт в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам соотечественников, на 2 марта запланированы около десяти рейсов: в Москву, Лондон, Амстердам, Дели и другие города. «Автобусы приехали, людей забрали, но как-то частично, маме вылет поставили на 21:15, но ее пока оставили в отеле», — рассказал один из застрявших в Абу-Даби туристов.

Собеседник издания добавил, что людей попросили проверять электронную почту.

Ранее стало известно время отправления первого рейса из ОАЭ в Россию после закрытия воздушного пространства на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Самолет вылетит из аэропорта Абу-Даби до Москвы 2 марта в 14:30 по местному времени.

