15:12, 1 июня 2026

Россиянам рассказали об идеальном времени для покупки долларов

Кирилл Луцюк

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Летом 2026 года россиянам не стоит пытаться угадать идеальный день для приобретения доллара. Об этом заявила экономист Юлия Кузнецова. Ее процитировала «Газета.Ru».

Она объяснила, что хотя в настоящее время российская валюта выглядит сильно, это связано не с каким-то одним фактором. Сказывается сочетание высокой ставки, слабого импорта, продаж валютной выручки экспортерами и относительно благоприятной внешней конъюнктуры.

Поэтому, если доллары гражданину нужны для каких-то конкретных нужд (поездка, обучение, лечение, покупка недвижимости, оплата зарубежных расходов), то не стоит ждать «идеального дна».

«Ставить все на сценарий «дождусь 68 или 65» я бы не советовала: рынок валюты в России сейчас очень чувствителен к новостям, бюджетным операциям, санкциям и геополитике», — констатировала Кузнецова.

По прогнозам экономиста Александра Разуваева, до конца года россиян ждет курс в пределах 70-75 рублей за доллар с небольшим заскоком в 69-76.

