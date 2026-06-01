Россиянам рассказали об идеальном времени для покупки долларов

Летом 2026 года россиянам не стоит пытаться угадать идеальный день для приобретения доллара. Об этом заявила экономист Юлия Кузнецова. Ее процитировала «Газета.Ru».
Она объяснила, что хотя в настоящее время российская валюта выглядит сильно, это связано не с каким-то одним фактором. Сказывается сочетание высокой ставки, слабого импорта, продаж валютной выручки экспортерами и относительно благоприятной внешней конъюнктуры.
Поэтому, если доллары гражданину нужны для каких-то конкретных нужд (поездка, обучение, лечение, покупка недвижимости, оплата зарубежных расходов), то не стоит ждать «идеального дна».
«Ставить все на сценарий «дождусь 68 или 65» я бы не советовала: рынок валюты в России сейчас очень чувствителен к новостям, бюджетным операциям, санкциям и геополитике», — констатировала Кузнецова.
По прогнозам экономиста Александра Разуваева, до конца года россиян ждет курс в пределах 70-75 рублей за доллар с небольшим заскоком в 69-76.