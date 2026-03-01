«Лента.ру»: Россиянка описала ситуацию в Дубае фразой «Трамп и тут достал»

28 февраля Израиль совместно с США атаковал Иран. В ответ на это Тегеран нанес несколько ударов по Кувейту, Тель-Авиву, Дубаю и Абу-Даби. Ближний Восток, который давно стал не только местом отдыха российских туристов, но и главным транзитным узлом по пути в Азию и на острова Индийского океана, в считаные часы оказался заблокирован от остального мира из-за закрытия воздушного пространства и ракетных атак. В ОАЭ, Катаре, Омане и Бахрейне были сорваны сотни рейсов, и тысячи туристов остаются в гостиницах или аэропортах в ожидании вылета домой. Особенно тяжелой ситуация выглядит в ОАЭ — одном из главных зарубежных направлений для путешественников из России и ключевом авиационном хабе региона. Что происходит с соотечественниками, застрявшими в зоне новой войны между Ираном, Израилем и США, — в материале «Ленты.ру».

Удар по аэропорту Дубая спровоцировал панику

Из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке несколько авиакомпаний отменили рейсы, пролегающие над странами, которые могут попасть под авиаудары Ирана. Среди них оказались Flydubai, «Аэрофлот», Emirates, Royal Jordanian, Qatar, «Победа» и многие другие. При этом аэропорт Дубая полностью закрылся для приема и выпуска самолетов до 15:00 1 марта, и представители туриндустрии не уверены, что ситуация нормализуется к этому времени.

Дым над ОАЭ после атак Ирана Фото: Amr Alfiky / Reuters

К вечеру 28 февраля, по свидетельствам журналистов, в главном хабе ОАЭ были закрыты все стойки регистрации, а на табло рейсы значились отмененными или задержанными. Пассажирам раздавали воду и сэндвичи. При этом люди сохраняли спокойствие: кто-то надеялся улететь на следующий день, кто-то говорил, что если не получится, то можно отдохнуть еще пару дней.

Однако такая обстановка наблюдалась в аэропорту Дубая до попадания в терминал беспилотника. После этого власти начали экстренную эвакуацию людей из здания. На камеры очевидцев попали кадры, на которых видно, как сотрудники авиагавани и пассажиры спешно покидают зал терминала.

При этом, по данным Telegram-канала «Осторожно, новости», в аэропорту Шарджи тоже происходил хаос. По словам пассажиров рейсов с пересадкой в ОАЭ, людей заставляли покидать здание авиагавани из-за давки, а заселения в отель они ждали более 10 часов.

Авиакомпания Air Arabia просто аннулировала наши билеты и сообщила, что это форс-мажор и мы сами должны купить новые. Консульство тоже не на нашей стороне, сообщили неоднократно, что они не владеют информацией, и на меры поддержки рассчитывать не стоит российский турист в комментарии для «Осторожно, новости»

Что происходит в туристической зоне Дубая

В туристических районах Дубая также под ударом оказались несколько зданий. Дрон повредил знаменитую башню-парус Бурдж-аль-Араб. Кроме того, возле пятизвездочного отеля Fairmont The Palm упали обломки иранской ракеты. Как сообщает агентство Dubai Media Office, в результате атаки на остров «Пальма Джумейра» пострадали четыре человека.

Россияне начали активно публиковать в соцсетях видео летящих ракет и писать: «Мы надеялись, что прилетели в самую безопасную страну, а тут это». Среди туристов распространено мнение, что власти страны не были готовы к иранской атаке.

Отель Burj Al Arab после иранских атак Фото: Amr Alfiky / Reuters

Россиянка Александра, отдыхающая в Дубае, рассказала с «Ленте.ру», что ночью на телефоны внезапно начали приходить оповещения от дубайских властей о возможности ракетной атаки.

Телефоны начали издавать резкий и громкий звук, и на экране появились сообщения. Я таких звуков никогда не слышала на iPhone. Я вообще спала в это время. Друг мой сказал, чтобы я одевалась. Мы вышли в коридор, там уже были люди (не соотечественники). Тоже ничего не понимали. Мимо прошла пара арабской внешности, я у них спросила, что делать, они сказали, что это просто предупреждение. Я говорю: А делать-то что? Спать ложиться? Они ответили: Да. Спала я в итоге одетая. Позже еще были эти экстренные оповещения, но эвакуации не было. Мы потом почитали, что здесь и бомбоубежищ-то нет. Непонятно куда эвакуировать людей. Сегодня новостей ноль туристка Александра, отдыхающая в Дубае

При этом россиянка добавила, что их вылет должен был случиться 28 февраля, как раз в день, когда начались ракетные атаки. Туроператор переселил их в другой отель, но что будет дальше, туристка пока не понимает.

Хотите посмеяться? Изначально мы должны были на Кубу лететь, и бронь нам отменили из-за Венесуэлы. Но [президент США Дональд] Трамп нас и тут достал туристка Александра, отдыхающая в Дубае

По данным Telegram-канала Shot, в Дубае сейчас закрыты все пляжи. При этом некоторые туристы сообщают, что они продолжают купаться в море, однако им приходится наблюдать постоянно летающие истребители в небе.

Отдыхающие в известном отеле «Пальма» в Джумейре, в который попал беспилотник, рассказывают, что постояльцев будили посреди ночи и эвакуировали в подвалы. Многим приходилось спать на матрасах. «На минусовых этажах и автомобильных парковках уже организованы сотни мест для ночлега и точки с едой и водой», — говорится в сообщении.

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Постояльцы других отелей в то же время сообщают о спокойной обстановке. «Отель Rixos Bab Al bahr, все спокойно, пляжи открыты. Отель на всякий случай организовал укрытие в подземной парковке: завез кровати и боксы с едой», — рассказал один из российских туристов.

Закрытое небо повлияло не только на отдых, но и на транзит

Ассоциация туроператоров России оценивает число россиян, которые прямо сейчас не могут добраться домой из-за закрытия неба на Ближнем Востоке, в шесть-восемь тысяч человек. Часть уже находится в транзитных городах, часть вынуждена продлевать отдых в странах вылета. Основной поток — пассажиры Air Arabia, Qatar Airways, Emirates, Flydubai, Gulf Air и Oman Air.

6000-8000 россиян не могут добраться домой из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

При этом ранее сообщалось о 50 тысячах россиян, находящихся на Ближнем Востоке, а по оценке туристического эксперта Майи Котляр, эта цифра и вовсе может быть выше. «Для меня эта цифра крайне сомнительна и даже абсурдна, думаю, в два раза больше. Ведь каждый четвертый самолет из России берет курс либо на Стамбул, либо на Дубай», — уточнила специалист в Telegram-канале.

По словам представителей рынка, все сейчас пытаются экстренно перестроиться. Туристов пересаживают на другие рейсы, переоформляют билеты вручную. Тех, кто должен был лететь в Азию через Персидский залив, стараются оперативно переводить на альтернативные маршруты. «Например, есть ряд туристов, которые должны были лететь в Азию, Индонезию через Персидский залив, уже перевели на китайских перевозчиков — люди вылетают завтра. Никого не бросаем, ко всем с вниманием и заботой», — отметила основательница турагентства Котляр.

Ситуацию на рынке называют сложной, но управляемой. Туроператоры продлевают проживание туристам как в странах отдыха, так и в транзитных хабах, а также договариваются с гостиницами о срочном размещении тех, чьи поездки должны были завершиться в ближайшие 72 часа.

Фото: Johannes Christo / Reuters

Кроме того, 1 марта ОАЭ объявили, что возьмут на себя расходы по размещению туристов, оказавшихся в затруднительном положении: власти страны пообещали непрерывное предоставление базовых услуг в период приостановки рейсов.

Сообщают, что в последние часы авиакомпании оказали помощь примерно 20 тысячам путешественников, чьи рейсы были перенесены. Власти обеспечивают координацию между аэропортами и авиакомпаниями, чтобы организованно возобновить полеты, как только это станет возможным.

Что делать туристам сейчас?

Туристам советуют держать связь с турагентом или туроператором, проверять статус рейса у авиакомпании и не ехать в аэропорт без подтверждения вылета. Flydubai рекомендует тем, кто должен вылетать в ближайшие 72 часа, перебронировать билет на другой рейс в течение 10 дней от первоначальной даты, обновить контактные данные и следить за статусом бронирования. Emirates также разрешает без штрафов переносить билеты на ближайшие даты в пределах десяти дней.

Главная рекомендация туроператоров: не делать резких движений и выждать 24–48 часов. Ситуация развивается слишком быстро, и решение, принятое в панике, вполне может оказаться и самым дорогим, и самым неудачным.

Отдельно туристов в ОАЭ просят не выкладывать в соцсети видео работы ПВО — в стране это запрещено. Кроме того, им рекомендуют без необходимости не покидать территорию отелей и ждать инструкций от туроператоров и авиакомпаний.

Для российских путешественников запущена отдельная горячая линия по Ближнему Востоку: +7 (499) 678-12-03. В «Турпомощи» обещают консультировать и тех, кто уже находится в странах региона, и тех, кто только собирался лететь туда в ближайшие дни.

+7-499-678-12-03 горячая линия для россиян на Ближнем Востоке

Российские путешественники, находящиеся в Дубае, пишут в чатах Telegram, что настоящей паники в городе пока что не наблюдается. Многие люди продолжают отдыхать, купаться, сидеть в ресторанах. «Панику больше наши СМИ нагоняют и люди, кто подвержен паникерству. Есть ощущение тревожности, но из-за того, что нет понимания, когда откроют вылеты», — поделился россиянин Александр.