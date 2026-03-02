Первый самолет до России вылетел из ОАЭ

Первый за более чем двое суток самолет до Москвы вылетел из аэропорта Абу-Даби

Первый более чем за двое суток самолет в Москву вылетел из аэропорта Абу-Даби, ОАЭ. Это следует из данных сервиса для отслеживания полетов Flight Radar.

Уточняется, что вылет был запланирован на 15:30 по местному времени, но борт вылетел из ОАЭ в Россию раньше на 18 минут — в 15:12. Рейс выполняет авиакомпания Etihad Airways. Прибытие в московский аэропорт Шереметьево запланировано на 21:36 по российскому времени.

Ранее аэропорт Абу-Даби отправил первый с начала суток самолет. 2 марта грузовой борт вылетел в Гонконг.