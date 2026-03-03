Первый вывозной самолет с россиянами вылетел из ОАЭ

Первый вывозной самолет «Аэрофлота» вылетел из Дубая

Первый вывозной самолет авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Дубая (ОАЭ) в Москву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авиаперевозчика.

Уточняется, что борт с россиянами отправился в Россию в 8:57 по московскому времени с полной загрузкой. «На борту 159 пассажиров, включая трех детей до двух лет», — говорится в сообщении «Аэрофлота».

Также сообщается, что \на 3 марта авиаперевозчик осуществит еще два рейса — SU525 из Дубая и SU531 из Абу-Даби.

Ранее стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» начнет вывозить соотечественников из ОАЭ с 3 марта. В приоритете те из них, кто не смог покинуть страну 28 февраля и позже из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.