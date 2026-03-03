Реклама

«Ордена надо выдать — за оборону Дубая». В Россию возвращаются туристы из ОАЭ. Почему их резко раскритиковали соотечественники?

Колясников высмеял жалобы туристов из Дубая, которым «алкоголь не лез в горло»
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Россияне, отдыхавшие в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), начали массово возвращаться на родину из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Вернувшиеся туристы поделились эмоциональными рассказами о пережитом на фоне операции США против Ирана. Однако в России их слова восприняли скептически и высмеяли.

Израиль совместно с США атаковал Иран 28 февраля. В ответ на это Тегеран нанес несколько ударов по Кувейту, Тель-Авиву, Дубаю и Абу-Даби. Ракетные атаки привели к закрытию воздушного пространства. В результате были сорваны сотни рейсов, и тысячи туристов, в том числе из России, были вынуждены остаться в отелях, гостиницах или аэропортах в ожидании вылета домой. Ситуацию осложняли оповещения о возможности ракетных атак и попадания беспилотников и обломков ракет по объектам в туристических районах.

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Вернувшиеся из ОАЭ туристы эмоционально рассказали о пережитом

Прибывшая из Абу-Даби первым пассажирским рейсом до России соотечественница описала эмоции от пережитого. Впечатлениями она поделилась с журналистами в аэропорту.

Мы очень счастливы, все прекрасно. Наконец-то! Хочется целовать землю родную

вернувшаяся из ОАЭ туристка

Другая туристка отметила, что посадка в аэропорту в ОАЭ прошла спокойно, несмотря на то что перед этим раздалась страшная сирена. Еще один вернувшийся на родину россиянин отметил, что несмотря на происходящее, они чувствовали себя в безопасности.

По прилете, когда лайнер сел, все хлопали

вернувшийся из ОАЭ турист

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В России раскритиковали вернувшихся с отдыха на Ближнем Востоке соотечественников

Российский общественник Сергей Колясников назвал цирком рассказы вернувшихся с отдыха на Ближнем Востоке соотечественников. Он высмеял слова одной из туристок, которая заявила, что ей было страшно, что она могла не выжить на фоне ведущихся боевых действий.

Два дня посидели у бассейна в пятизвездочном отеле, чудом выжили, просто чудом. Вискарь в горло не лез, осознание неизвестности терзало душу

Сергей Колясниковобщественник

Общественник с иронией добавил, что вернувшихся с отдыха россиян надо наградить: «Ордена еще надо выдать — за оборону Дубая». «Представляю, какими глазами на этот цирк смотрят жители Белгорода, Донецка, Новороссийска», — заключил он.

Российский военный корреспондент Дмитрий Стешин также отметил, что российские СМИ преподносят туристов, вернувшихся из ОАЭ, как героев. Кроме того, он поинтересовался: «На каких работах эти люди так устали и от чего?».

Туристы на несколько дней застряли на курортах из-за ракетных атак

Первый более чем за двое суток самолет вылетел в Москву из аэропорта Абу-Даби, ОАЭ, 2 марта. Рейс выполняла авиакомпания Etihad Airways. Еще один самолет с россиянами из Дубая приземлился в московском аэропорту ночью 3 марта. На борту находилось 118 пассажиров.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» начала вывозить граждан страны 3 марта: на этот день запланированы два рейса из Дубая и один из Абу-Даби в Москву. В первую очередь вывозить будут тех, кто должен был вылететь 28 февраля и позже, но не смог из-за обострения ситуации в регионе. Первый вывозной самолет авиакомпании уже вылетел из Дубая в Москву. На борту находится 159 пассажиров, включая трех детей до двух лет.

По информации вице-президента Ассоциации туроператоров России, гендиректора Space Travel Артура Мурадяна, к утру 3 марта более тысячи российских туристов вывезли с Ближнего Востока с момента обострения конфликта в регионе. И еще две тысячи вернутся на родину до конца дня.

