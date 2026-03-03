Реклама

10:06, 3 марта 2026Россия

В России высмеяли рассказы вернувшихся из Дубая на фоне операции США против Ирана туристов

Публицист Колясников высмеял вернувшихся из Дубая на фоне операции США туристов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Рассказы вернувшихся из Дубая на фоне операции США и Израиля против Ирана российских туристов о пережитых страданиях — цирк. Об этом заявил в Telegram российский общественник Сергей Колясников.

Публицист привел рассказ одной из туристок, которая заявила, что ей было страшно, что она могла не выжить на фоне ведущихся боевых действий. «Два дня посидели у бассейна в пятизвездочном отеле, чудом выжили, просто чудом. Вискарь в горло не лез, осознание неизвестности терзало душу», — высмеял слова туристки Колясников. Он иронично добавил, что за «оборону Дубая» россиян следовало бы наградить.

Ордена еще надо выдать — за оборону Дубая. Представляю, какими глазами на этот цирк смотрят жители Белгорода, Донецка, Новороссийска

Сергей КолясниковРоссийский общественник

С ним согласился военкор Дмитрий Стешин, который отметил, что российские СМИ преподносят туристов как героев.

О том, что первый вывозной самолет с россиянами покинул ОАЭ, стало известно сегодня, 3 марта. Одна из россиянок рассказала, что ей было страшно из-за неизвестности, и вспомнила о хлопках, которые она слышала во время отдыха.

