В России высмеяли рассказы вернувшихся из Дубая на фоне операции США против Ирана туристов

Рассказы вернувшихся из Дубая на фоне операции США и Израиля против Ирана российских туристов о пережитых страданиях — цирк. Об этом заявил в Telegram российский общественник Сергей Колясников.

Публицист привел рассказ одной из туристок, которая заявила, что ей было страшно, что она могла не выжить на фоне ведущихся боевых действий. «Два дня посидели у бассейна в пятизвездочном отеле, чудом выжили, просто чудом. Вискарь в горло не лез, осознание неизвестности терзало душу», — высмеял слова туристки Колясников. Он иронично добавил, что за «оборону Дубая» россиян следовало бы наградить.

Ордена еще надо выдать — за оборону Дубая. Представляю, какими глазами на этот цирк смотрят жители Белгорода, Донецка, Новороссийска Сергей Колясников Российский общественник

С ним согласился военкор Дмитрий Стешин, который отметил, что российские СМИ преподносят туристов как героев.

О том, что первый вывозной самолет с россиянами покинул ОАЭ, стало известно сегодня, 3 марта. Одна из россиянок рассказала, что ей было страшно из-за неизвестности, и вспомнила о хлопках, которые она слышала во время отдыха.