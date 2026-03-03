В России высмеяли рассказы вернувшихся из Дубая на фоне операции США против Ирана туристов

Рассказы вернувшихся из Дубая на фоне операции США и Израиля против Ирана российских туристов о пережитых страданиях — цирк. Об этом заявил в Telegram российский общественник Сергей Колясников.
Публицист привел рассказ одной из туристок, которая заявила, что ей было страшно, что она могла не выжить на фоне ведущихся боевых действий. «Два дня посидели у бассейна в пятизвездочном отеле, чудом выжили, просто чудом. Вискарь в горло не лез, осознание неизвестности терзало душу», — высмеял слова туристки Колясников. Он иронично добавил, что за «оборону Дубая» россиян следовало бы наградить.
Ордена еще надо выдать — за оборону Дубая. Представляю, какими глазами на этот цирк смотрят жители Белгорода, Донецка, Новороссийска
С ним согласился военкор Дмитрий Стешин, который отметил, что российские СМИ преподносят туристов как героев.
О том, что первый вывозной самолет с россиянами покинул ОАЭ, стало известно сегодня, 3 марта. Одна из россиянок рассказала, что ей было страшно из-за неизвестности, и вспомнила о хлопках, которые она слышала во время отдыха.