Более тысячи российских туристов уже вывезли с Ближнего Востока

АТОР: 1,5 тысячи российских туристов уже вывезли с Ближнего Востока

Более тысячи российских туристов уже вывезли с Ближнего Востока с момента обострения конфликта в регионе. И еще две тысячи вернутся на родину до конца дня 3 марта, рассказал ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

Уточняется, что до дома уже добрались 1,5 тысячи соотечественников.

Ранее сообщалось, что первый вывозной самолет авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Дубая (ОАЭ) в Москву 3 марта. Борт отправился в Россию в 8:57 по московскому времени с полной загрузкой. Вывозные рейсы выполняют несколько отечественных и зарубежных авиакомпаний.