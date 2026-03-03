Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:07, 3 марта 2026Путешествия

Прибывшая из ОАЭ россиянка описала эмоции словами «хочется целовать землю родную»

Россиянка поделилась эмоциями после прилета на родину из ОАЭ
Елизавета Гринберг (редактор)

Прибывшая из Абу-Даби (ОАЭ) первым пассажирским рейсом до России соотечественница описала эмоции словами «хочется целовать землю родную». Впечатлениями она поделилась с журналистами в аэропорту, кадры публикует Telegram-канал Shot.

«Мы очень счастливы, все прекрасно. Наконец-то! Хочется целовать землю родную», — поделилась она. По ее словам, находясь в Абу-Даби, она слышала лишь хлопки и сирены. Еще одна туристка отметила, что посадка в аэропорту в ОАЭ прошла спокойно, несмотря на то что перед этим раздалась страшная сирена. Россиянка подчеркнула, что сотрудникам воздушной гавани удавалось успешно успокоить взволнованных пассажиров.

Материалы по теме:
Почему Иран бомбит ОАЭ и что уже разрушено в Дубае: от штаб-квартиры ЦРУ до торговых центров
Почему Иран бомбит ОАЭ и что уже разрушено в Дубае: от штаб-квартиры ЦРУ до торговых центров
1 марта 2026
«Телефоны начали издавать резкий звук». Тысячи россиян застряли в Дубае из-за ударов Ирана. Что происходит с туристами сейчас?
«Телефоны начали издавать резкий звук». Тысячи россиян застряли в Дубае из-за ударов Ирана. Что происходит с туристами сейчас?
1 марта 2026

Другие прибывшие на родину также указывали на отсутствие паники. По их словам, они ощущали себя в безопасности. «По прилете, когда лайнер сел, все хлопали. Мы достаточно быстро прошли контроль и получили свой багаж», — рассказал один из соотечественников.

Первый более чем за двое суток самолет в Москву вылетел из аэропорта Абу-Даби, ОАЭ, 2 марта. Рейс выполняла авиакомпания Etihad Airways.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде назвали главную слабость США в конфликте с Ираном

    Геймеры разочаровались в Windows 11

    Иран сообщил о масштабном ударе по авиабазе США

    В Тегеране раздались взрывы

    Зеленский назвал Орбана магом после слов о нефтепроводе «Дружба»

    Ценам на золото спрогнозировали рекордный рост из-за войны в Иране

    Раскрыты подробности лунного затмения в марте

    Зарубежный куратор дистанционно подорвал задержанного в России диверсанта

    Евросоюз признал свою неподготовленность к конфликту на Ближнем Востоке

    Жена владельца российских похоронных бюро показала лицо через месяц после пластики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok