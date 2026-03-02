Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:09, 2 марта 2026Путешествия

Россиян предупредили о подорожании отдыха на альтернативных Ближнему Востоку направлениях

Альтернативные Ближнему Востоку туристические направления могут подорожать
Алина Черненко

Фото: MaxZolotukhin / Shutterstock / Fotodom

Россиян предупредили о возможном подорожании отдыха на альтернативных Ближнему Востоку туристических направлениях. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

По мнению спикера, цены могут подняться из-за роста спроса. Специалист отметил, что отдых в Северной Африке (Тунисе и Марокко), а также в странах Азии (Вьетнаме, Китае, Малайзии и Таиланде) может подорожать на 15-20 процентов.

Материалы по теме:
Почему Иран бомбит ОАЭ и что уже разрушено в Дубае: от штаб-квартиры ЦРУ до торговых центров
Почему Иран бомбит ОАЭ и что уже разрушено в Дубае: от штаб-квартиры ЦРУ до торговых центров
1 марта 2026
«Телефоны начали издавать резкий звук». Тысячи россиян застряли в Дубае из-за ударов Ирана. Что происходит с туристами сейчас?
«Телефоны начали издавать резкий звук». Тысячи россиян застряли в Дубае из-за ударов Ирана. Что происходит с туристами сейчас?
1 марта 2026

Кроме того, Бархота не исключил, что туристы начнут избегать даже традиционно безопасных направлений. В этом случае возможны скидки от авиакомпаний.

«У людей появляется мотив предосторожности. Они могут думать, что этот год можно переждать. И возникнет такая ситуация, что авиакомпании будут делать чартеры с дисконтом только для того, чтобы туристов куда-то довезти», — пояснил он.

Ранее эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр посоветовала российским туристам не ехать на Шри-Ланку из-за коллапса на Ближнем Востоке. По ее мнению, там может возникнуть энергетический кризис наподобие Кубы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла вдова Али Хаменеи. От ударов США и Израиля погибли сам аятолла и пятеро членов его семьи, включая годовалую внучку

    Звезда «Универа» похвасталась нарядом за сотни тысяч рублей

    Мать-одиночку забетонировали на первом свидании в российском регионе

    Китайский марсианский аппарат предложили оснастить российским прибором

    Кадры ударов США по целям в Иране показали

    Россиян предупредили о подорожании отдыха на альтернативных Ближнему Востоку направлениях

    Казахстан выразил соболезнования Ирану

    Европейские индексы попадали из-за ситуации в Иране

    Российский вице-премьер высказался о товарообороте с Азербайджаном

    Наследник иранского шаха заявил о готовности немедленно отправиться в Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok