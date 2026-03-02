Россиян предупредили о подорожании отдыха на альтернативных Ближнему Востоку направлениях

Альтернативные Ближнему Востоку туристические направления могут подорожать

Россиян предупредили о возможном подорожании отдыха на альтернативных Ближнему Востоку туристических направлениях. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

По мнению спикера, цены могут подняться из-за роста спроса. Специалист отметил, что отдых в Северной Африке (Тунисе и Марокко), а также в странах Азии (Вьетнаме, Китае, Малайзии и Таиланде) может подорожать на 15-20 процентов.

Кроме того, Бархота не исключил, что туристы начнут избегать даже традиционно безопасных направлений. В этом случае возможны скидки от авиакомпаний.

«У людей появляется мотив предосторожности. Они могут думать, что этот год можно переждать. И возникнет такая ситуация, что авиакомпании будут делать чартеры с дисконтом только для того, чтобы туристов куда-то довезти», — пояснил он.

Ранее эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр посоветовала российским туристам не ехать на Шри-Ланку из-за коллапса на Ближнем Востоке. По ее мнению, там может возникнуть энергетический кризис наподобие Кубы.