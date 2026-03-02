Реклама

16:47, 2 марта 2026

Россиянам посоветовали не ехать в одну страну Азии из-за ситуации на Ближнем Востоке

Турэксперт Котляр посоветовала россиянам не ехать на Шри-Ланку
Алина Черненко

Фото: Kamchatka / Freepik

Российским туристам посоветовали не ехать на Шри-Ланку из-за коллапса на Ближнем Востоке. Такое мнение выразила эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

«Если заниматься прогнозами, там может расти энергетический кризис наподобие Кубы, если ситуация с Ираном затянется. Они очень зависимы от нефти из Ирана и Венесуэлы», — написала турэксперт, добавив, что все другие страны Юго-Восточной Азии подходят для поездок.

Ранее Котляр рассказала об отдыхе туристов на Кубе на фоне критической ситуации из-за нехватки топлива. Она отметила, что после пандемии коронавируса в стране стало «в разы хуже».

