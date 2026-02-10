Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:06, 10 февраля 2026Путешествия

Турэксперт описала отдых на Кубе фразой «выглядит все очень стремно»

Алина Черненко

Фото: Norlys Perez / Reuters

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр рассказала об отдыхе туристов на Кубе на фоне критической ситуации из-за нехватки топлива. Мнением она поделилась в Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

По словам турэксперта, после пандемии коронавируса в стране стало «в разы хуже». «То, что мы видим по реальной ситуации сегодня — выглядит все очень стремно. Цены на все выросли, при этом за продуктами уже не так просто сходить — магазины полупустые, ассортимент бедный, дефицит ощущается буквально во всем», — такими фразами описала она происходящее на Кубе.

Котляр добавила, что остро чувствуется и энергетический кризис: перебои, ограничения, постоянное напряжение в бытовых мелочах напрямую влияют на отдых. Кроме того, турэксперт подчеркнула, что на Кубе вырос уровень преступности.

«Добавим сюда перелет. 14 часов в одну сторону — и так тяжело. А когда ты прилетаешь и понимаешь, что сервис просел, в отелях чувствуется дефицит всего и вся — вне зависимости от категории — возникает простой вопрос: а зачем?» — написала она.

Ранее сообщалось, что российских туристов начали массово выселять из отелей на Кубе из-за топливного кризиса. Их перевозят в более дешевые гостиницы, где ситуация с электроэнергией лучше.

