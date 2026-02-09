Россиян выселяют из люксовых отелей Кубы. Причина — дефицит топлива из-за блокады США. Без горючего скоро окажутся и самолеты

Куба столкнулась с дефицитом топлива для самолетов из-за блокады США

Куба столкнулась с нехваткой топлива в стране. Это произошло из-за фактической нефтяной блокады, инициированной властями США, которые пытаются свергнуть действующее правительство Кубы. С этой целью Вашингтон установил нефтяную блокаду и пошлины на импорт товара из стран, продающих нефть республике.

В Кремле подтвердили критическую ситуацию на Кубе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже подтвердил, что ситуация на острове действительно критическая.

«Мы по дипломатическим, по иным каналам осуществляем интенсивные контакты с нашими кубинскими друзьями», — сказал Песков. Представитель Кремля также подчеркнул, что «удушающие приемы со стороны США» приносят Кубе «много трудностей».

Ситуация с топливом на Кубе ухудшилась и продолжает усугубляться после проведенной США 3 января военной операции в Венесуэле по захвату ее президента Николаса Мадуро. Каракас был одним из основных поставщиков нефти Гаване. Вашингтон не только добился прекращения экспорта в этом направлении, но и грозит санкциями другим странам, которые будут продавать Кубе углеводороды. Президент США Дональд Трамп на фоне этого предупредил страну о крахе.

Самолет взлетает из главного аэропорта Гаваны, Куба Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

На Кубе находится около четырех тысяч организованных туристов из России

В пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на гендиректора туроператора Pegas Touristik Анну Подгорную ранее сообщили, что на Кубе сейчас находится около четырех тысяч организованных туристов из России, ситуация с возвращением россиян стабильная, все рейсы выполняются.

«По нашим данным, в настоящее время на Кубе находится порядка 4 тысяч организованных туристов из России. Это туристы, прибывшие по пакетным турам. На текущий момент ситуация с возвращением российских туристов стабильная, все рейсы выполняются, туроператоры и авиакомпании продолжают работу в штатном режиме. Информации о срывах или невозможности вывоза туристов нет», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Подгорная уточнила, что запросы от туристов к туроператорам поступают, но носят уточняющий и информационный характер. Туроператоры находятся в постоянном контакте с авиакомпаниями и принимающей стороной. Рассматриваются стандартные сценарии, такие как корректировка расписаний.

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Россиян начали массово выселять из люксовых отелей на Кубе

Telegram-канал Shot ранее сообщил, что российских туристов начали массово выселять из отелей на Кубе из-за топливного кризиса.

Так, соотечественники пожаловались, что за последние несколько дней им пришлось уехать из пятизвездочных отелей Domina Marina Varadero, Valentin Patriarca и Paradisus Varadero. Тем временем закрытие грозит и четырехзвездочным Villa Gale, Bella Costa, Tuxpan, Palma Real и Caleta.

По словам отдыхающих, их переселяют из люксовых отелей в более дешевые, где ситуация с электроэнергией лучше. При этом разницу в стоимости компенсировать им не хотят, а выселение объясняют ремонтными работами.

Туристы прогуливаются по центру Гаваны, Куба, 30 апреля 2025 года Фото: Norlys Perez / Reuters

Туристов из России высадили из вылетающего на Кубу самолета

Также стало известно, что пассажирский самолет авиакомпании «Россия» отправился на Кубу без пассажиров.

Как рассказали источнику туристы, их высадили с вылетающего из Москвы борта. Рейс SU6849 из Шереметьево полетел в Гавану пустой.

Главный аэропорт островного государства, а также воздушные гавани других городов Кубы с 10 февраля по 11 марта не смогут дозаправлять лайнеры из-за нехватки топлива Jet A-1. В этот период авиаперевозчики смогут выполнять перелеты в страну только при условии, что их воздушные суда будут иметь достаточный запас топлива для обратного полета.

Мужчина проходит мимо заправочной станции, где закончилось топливо, расположенной недалеко от посольства США в Гаване, Куба, 7 февраля 2026 года Фото: Ramon Espinosa / AP

Запасы топлива для самолетов на Кубе закончатся в течение 24 часов

Издание Efe сообщило, что на фоне энергетического кризиса на Кубе запасы топлива для самолетов закончатся в течение ближайших 24 часов.

В международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване уже заявили, что в терминале закончилось топливо Jet A-1, которое обычно используется в коммерческих самолетах. Топлива не будет в наличии как минимум в течение месяца.

Из-за отсутствия Jet A-1 авиакомпаниям приходится доставлять дополнительное топливо из аэропортов вылета, делать технические остановки в третьих странах для дозаправки или вовсе отменять рейсы. Эти альтернативы увеличивают эксплуатационные расходы и снижают вероятность сохранения регулярных маршрутов.