Куба столкнулась с нехваткой топлива в стране. Это произошло из-за фактической нефтяной блокады, инициированной властями США, которые пытаются свергнуть действующее правительство Кубы. С этой целью Вашингтон установил нефтяную блокаду и пошлины на импорт товара из стран, продающих нефть республике.
В Кремле подтвердили критическую ситуацию на Кубе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже подтвердил, что ситуация на острове действительно критическая.
«Мы по дипломатическим, по иным каналам осуществляем интенсивные контакты с нашими кубинскими друзьями», — сказал Песков. Представитель Кремля также подчеркнул, что «удушающие приемы со стороны США» приносят Кубе «много трудностей».
Ситуация с топливом на Кубе ухудшилась и продолжает усугубляться после проведенной США 3 января военной операции в Венесуэле по захвату ее президента Николаса Мадуро. Каракас был одним из основных поставщиков нефти Гаване. Вашингтон не только добился прекращения экспорта в этом направлении, но и грозит санкциями другим странам, которые будут продавать Кубе углеводороды. Президент США Дональд Трамп на фоне этого предупредил страну о крахе.
На Кубе находится около четырех тысяч организованных туристов из России
В пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на гендиректора туроператора Pegas Touristik Анну Подгорную ранее сообщили, что на Кубе сейчас находится около четырех тысяч организованных туристов из России, ситуация с возвращением россиян стабильная, все рейсы выполняются.
«По нашим данным, в настоящее время на Кубе находится порядка 4 тысяч организованных туристов из России. Это туристы, прибывшие по пакетным турам. На текущий момент ситуация с возвращением российских туристов стабильная, все рейсы выполняются, туроператоры и авиакомпании продолжают работу в штатном режиме. Информации о срывах или невозможности вывоза туристов нет», — передает ТАСС сообщение ведомства.
Подгорная уточнила, что запросы от туристов к туроператорам поступают, но носят уточняющий и информационный характер. Туроператоры находятся в постоянном контакте с авиакомпаниями и принимающей стороной. Рассматриваются стандартные сценарии, такие как корректировка расписаний.
Россиян начали массово выселять из люксовых отелей на Кубе
Telegram-канал Shot ранее сообщил, что российских туристов начали массово выселять из отелей на Кубе из-за топливного кризиса.
Так, соотечественники пожаловались, что за последние несколько дней им пришлось уехать из пятизвездочных отелей Domina Marina Varadero, Valentin Patriarca и Paradisus Varadero. Тем временем закрытие грозит и четырехзвездочным Villa Gale, Bella Costa, Tuxpan, Palma Real и Caleta.
По словам отдыхающих, их переселяют из люксовых отелей в более дешевые, где ситуация с электроэнергией лучше. При этом разницу в стоимости компенсировать им не хотят, а выселение объясняют ремонтными работами.
Туристов из России высадили из вылетающего на Кубу самолета
Также стало известно, что пассажирский самолет авиакомпании «Россия» отправился на Кубу без пассажиров.
Как рассказали источнику туристы, их высадили с вылетающего из Москвы борта. Рейс SU6849 из Шереметьево полетел в Гавану пустой.
Главный аэропорт островного государства, а также воздушные гавани других городов Кубы с 10 февраля по 11 марта не смогут дозаправлять лайнеры из-за нехватки топлива Jet A-1. В этот период авиаперевозчики смогут выполнять перелеты в страну только при условии, что их воздушные суда будут иметь достаточный запас топлива для обратного полета.
Запасы топлива для самолетов на Кубе закончатся в течение 24 часов
Издание Efe сообщило, что на фоне энергетического кризиса на Кубе запасы топлива для самолетов закончатся в течение ближайших 24 часов.
В международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване уже заявили, что в терминале закончилось топливо Jet A-1, которое обычно используется в коммерческих самолетах. Топлива не будет в наличии как минимум в течение месяца.
Из-за отсутствия Jet A-1 авиакомпаниям приходится доставлять дополнительное топливо из аэропортов вылета, делать технические остановки в третьих странах для дозаправки или вовсе отменять рейсы. Эти альтернативы увеличивают эксплуатационные расходы и снижают вероятность сохранения регулярных маршрутов.