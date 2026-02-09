Реклама

14:17, 9 февраля 2026

Россиян начали массово выселять из люксовых отелей на Кубе

Россиян начали массово выселять из отелей на Кубе из-за топливного кризиса
Алина Черненко

Фото: Mino Surkala / Shutterstock / Fotodom

Российских туристов начали массово выселять из отелей на Кубе из-за топливного кризиса. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Соотечественники пожаловались, что за последние несколько дней им пришлось уехать из пятизвездочных отелей Domina Marina Varadero, Valentin Patriarca и Paradisus Varadero. Тем временем закрытие грозит и четырехзвездочным Villa Gale, Bella Costa, Tuxpan, Palma Real и Caleta.

По словам отдыхающих, их переселяют из люксовых отелей в более дешевые, где ситуация с электроэнергией лучше. При этом разницу в стоимости компенсировать им не хотят, а выселение объясняют ремонтными работами.

Как сообщает источник, на Кубе введен месячный запрет на заправку самолетов с 10 февраля по 11 марта из-за топливного кризиса. Под ограничение попали крупные аэропорты страны.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании «Россия» отправился на Кубу без пассажиров. Людей высадили с вылетающего из Москвы борта.

