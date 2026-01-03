«Он больше не президент». Трамп обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем и рассказал, что будет в отношениях с Россией

Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой после похищения Мадуро

Президент США Дональд Трамп дал пресс-конференцию по теме американской военной операции в Венесуэле, которая завершилась похищением главы республики Николаса Мадуро. Глава Белого дома заявил, что «власть Мадуро закончилась, он больше не президент» и будет предан американскому правосудию.

Трамп сообщил, что США «возьмут Венесуэлу под контроль», но не уточнил, как будет обстоять руководство страной после похищения ее лидера и в какие сроки там будет установлена новая власть.

Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем обеспечить безопасный и разумный переход власти. Мы не хотим, чтобы к власти в Венесуэле пришел кто-то другой, и там сложится та же ситуация, что и в течение последних лет. Так что мы будем управлять страной Дональд Трамп президент США

Глава США утверждает, что Мадуро лично руководил преступной организацией Cártel de los Soles, которая, по версии американских властей, переправляла крупные партии наркотиков в Соединенные Штаты. Президент заявил, что Мадуро будут судить в США. Сейчас его доставляют в Нью-Йорк для заключения под стражу.

В 2020 году Мадуро было предъявлено обвинение в рамках дела о торговле кокаином. 3 января Минюст США выдвинул новое обвинительное заключение, основанное на тех же материалах, но теперь там также фигурируют Силия Флорес, гражданская супруга Мадуро, которая схвачена вместе с ним, и его сын Николас Эрнесто. В заключении утверждается, что семья Мадуро вступила в сговор с целью наводнить США кокаином и незаконно обогатиться.

Первое фото Николаса Мадуро после похищения Фото: @Realdonaldtrump / Reuters

Трамп предупредил врагов США. Следующими могут быть Колумбия, Куба и Мексика

Американский президент предупредил, что всех противников США может ждать та же участь, что и Мадуро. Он предостерег главу Колумбии, рассказал о желании помочь людям на Кубе и заявил, что «придется что-то сделать» с мексиканскими картелями.

Наша армада остается на своих позициях, и США сохраняют все военные возможности до тех пор, пока требования США не будут полностью удовлетворены Дональд Трамп президент США

Глава Белого дома подчеркнул, что американская армия готова нанести повторный и гораздо более масштабный удар по Венесуэле, но «скорее всего, теперь в этом нет необходимости».

США также продолжат экономическое давление на Каракас и сохранят эмбарго на венесуэльскую нефть. При этом Трамп анонсировал крупные инвестиции в инфраструктуру нефтяного сектора республики.

Фото: Jesus Vargas / Getty Images

Новые подробности военной операции в Венесуэле

Американский лидер похвалил военных и силовиков, участвовавших в операции. Председатель объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн поделился дополнительной информацией, заявив, что один самолет был подбит, но продолжил миссию и вернулся на базу, как и все остальные летательные аппараты. Генерал уточнил, что в операции были задействованы более 150 различных самолетов и вертолетов.

Помимо этого, по словам Кейна, при отходе американские силы столкнулись с сопротивлением и участвовали в нескольких боестолкновениях. По данным источника CNN, несколько военнослужащих получили пулевые и осколочные ранения.

Трамп ранее заявлял, что «пара ребят получила ранения», но сейчас их жизни ничего не угрожает.

Что будет в отношениях с Россией после похищения Мадуро

Трамп не считает, что в отношениях с Москвой после венесуэльской операции могут возникнуть сложности. На пресс-конференции он вновь заявил, что думал, что российско-украинский конфликт будет проще всего урегулировать.