Трамп захотел помочь Кубе после захвата Мадуро

Трамп: США хотят помочь народу Кубы

США хотят помочь народу Кубы. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Куба — то, о чем нам еще нужно поговорить, потому что это страна, которая терпит крах. (...) Мы хотим помочь людям, которые живут на Кубе», — отметил Трамп, выступая по случаю захвата американскими вооруженными силами президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По словам американского лидера, вопрос Кубы «очень похож» на ситуацию вокруг Венесуэлы.

Ранее Трамп намекнул на операцию против Мексики. По словам главы Белого дома, страной на самом деле управляют наркокартели.