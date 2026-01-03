Реклама

Трамп намекнул на операцию против Мексики

Трамп на фоне операции в Венесуэле заявил, что Мексикой управляют наркокартели
Ольга Коровина

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Мексикой управляют наркокартели. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

По словам главы Белого дома, президент Мексики Клаудия Шейнбаум на самом деле не управляет своей страной.

«Она хорошая женщина, но она не управляет страной. Мексикой на самом деле управляют картели. Так что нам придется что-то с ними сделать», — сказал Трамп.

Ранее стало известно, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес вывезли из республики на вертолете и пересадили на корабль, на котором их доставят в Нью-Йорк.

