Трамп высказался о местонахождении Мадуро и его супруги

Трамп: Мадуро и Флорес будут доставлены в Нью-Йорк на корабле

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес вывезли из республики на вертолете и пересадили на корабль, на котором их доставят в Нью-Йорк. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

Других подробностей он не привел.

Ранее в субботу, 3 января, генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и Флорес предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью владения таким оружием и устройствами для использования против Соединенных Штатов.

До этого Трамп заявил, что президент Венесуэлы с женой были захвачены и вывезены из страны. В операции участвовал элитный спецназ США.