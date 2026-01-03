Реклама

Трамп высказался о местонахождении Мадуро и его супруги

Трамп: Мадуро и Флорес будут доставлены в Нью-Йорк на корабле
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес вывезли из республики на вертолете и пересадили на корабль, на котором их доставят в Нью-Йорк. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

Других подробностей он не привел.

Ранее в субботу, 3 января, генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и Флорес предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью владения таким оружием и устройствами для использования против Соединенных Штатов.

До этого Трамп заявил, что президент Венесуэлы с женой были захвачены и вывезены из страны. В операции участвовал элитный спецназ США.

