В России резко вырос спрос на труд подростков

«Известия»: Число вакансий для подростков в России выросло на 43 % в апреле-мае

В апреле-мае 2026 года число вакансий для подростков в России увеличилось почти в полтора раза в сравнении с мартовским показателем. О резком росте спроса работодателей на юных сотрудников сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные hh.ru.

Речь идет о предложениях подработки для юных соискателей, уточнили аналитики. За отчетный период суммарное число подобного рода вакансий на внутреннем рынке труда выросло на 43 процента и превысило 1,8 тысячи штук, пояснили эксперты.

Чаще всего подросткам предлагают устроиться на подработку курьерами, промоутерами, упаковщиками, аниматорами и официантами. Зарплата по таким вакансиям может превышать 50 тысяч рублей в месяц. При помощи найма юных сотрудников компании могут сэкономить, не прибегая к услугам более опытных работников, которые, как правило, требуют за свою работу больше денег, отмечают эксперты.

Повышенный спрос работодателей на труд юных соискателей является традиционным явлением в преддверии летнего сезона. В этом году на ситуацию также оказывает влияние острый кадровый голод, который затронул большинство ключевых отраслей российской экономики. В настоящее время наибольший спрос на новых сотрудников фиксируется в трудоемких сферах, таких как сельское хозяйство, транспорт и логистика, заключил глава рейтингового агентства АКРА Владимир Гусаков.