Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:55, 1 июня 2026Экономика

В России резко вырос спрос на труд подростков

«Известия»: Число вакансий для подростков в России выросло на 43 % в апреле-мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Chachamp / Shutterstock / Fotodom

В апреле-мае 2026 года число вакансий для подростков в России увеличилось почти в полтора раза в сравнении с мартовским показателем. О резком росте спроса работодателей на юных сотрудников сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные hh.ru.

Речь идет о предложениях подработки для юных соискателей, уточнили аналитики. За отчетный период суммарное число подобного рода вакансий на внутреннем рынке труда выросло на 43 процента и превысило 1,8 тысячи штук, пояснили эксперты.

Чаще всего подросткам предлагают устроиться на подработку курьерами, промоутерами, упаковщиками, аниматорами и официантами. Зарплата по таким вакансиям может превышать 50 тысяч рублей в месяц. При помощи найма юных сотрудников компании могут сэкономить, не прибегая к услугам более опытных работников, которые, как правило, требуют за свою работу больше денег, отмечают эксперты.

Повышенный спрос работодателей на труд юных соискателей является традиционным явлением в преддверии летнего сезона. В этом году на ситуацию также оказывает влияние острый кадровый голод, который затронул большинство ключевых отраслей российской экономики. В настоящее время наибольший спрос на новых сотрудников фиксируется в трудоемких сферах, таких как сельское хозяйство, транспорт и логистика, заключил глава рейтингового агентства АКРА Владимир Гусаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кровавое жертвоприношение». Ребенок стал жертвой удара ВСУ накануне Дня защиты детей. Как отреагировала Россия?

    Участница популярного реалити-шоу обвинила команду проекта в тайной съемке в душе

    ВСУ начали формировать заградотряды из артиллеристов

    Банда мигрантов в Европе похитила и насиловала туристку в течение трех дней

    Назван изъян самого дорогого iPhone

    Ранивший мачете пассажиров поезда на российский курорт избежал наказания

    В Европе оценили идею Мерца об особом статусе Украины в ЕС

    42 жениха собрались на массовую свадьбу и остались без жен и денег

    В России резко вырос спрос на труд подростков

    Командир ВС России рассказал о засаде в тылу ВСУ в Днепропетровской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok