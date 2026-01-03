Реклама

Трамп пригрозил «другим» судьбой Мадуро

Трамп: Произошедшее с президентом Венесуэлы Мадуро может случиться с другими
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cristian Hernandez / AP

Президент США Дональд Трамп пригрозил повторением судьбы лидера Венесуэлы Николаса Мадуро потенциальным противникам. Это следует из выступления американского лидера, которое транслируют на YouTube-канале Белого дома.

По его словам, «все должны понимать», что произошедшее с Мадуро может случиться с другими.

Ранее Трамп заявил, что Мадуро и его жена Силия Флорес находятся на борту десантного корабля ВМС США Iwo Jima, который следует в Нью-Йорк. Он также опубликовал фото захваченного лидера Венесуэлы. На снимке Мадуро одет в серый спортивный костюм. На нем можно заметить наушники и очки с черными линзами.

Министерство иностранных дел России призвало Вашингтон освободить захваченного американскими военными Мадуро. Ведомство подчеркнуло, что необходимо создавать условия для решения проблем путем диалога.

