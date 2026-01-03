МИД России призвал освободить Мадуро

МИД России призвал руководство США освободить президента Венесуэлы Мадуро

Министерство иностранных дел России призвало Вашингтон освободить ранее захваченного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Соответствующее заявление опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«В связи с подтвержденными сведениями о нахождении Президента Венесуэлы Н. Мадуро и его супруги в США решительно призываем американское руководство пересмотреть данную позицию и освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу», — говорится в сообщении.

МИД России подчеркнул, что необходимо создавать условия для решения проблем между Вашингтоном и Каракасом путем диалога.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес Гомес. Министр выразил солидарность с народом Венесуэлы перед лицом агрессии.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Мадуро и его супругу Силию Флорес вывезли из Венесуэлы на вертолете и посадили на корабль, который следует в Нью-Йорк.