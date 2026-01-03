Реклама

18:29, 3 января 2026

МИД России призвал освободить Мадуро

МИД России призвал руководство США освободить президента Венесуэлы Мадуро
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Министерство иностранных дел России призвало Вашингтон освободить ранее захваченного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Соответствующее заявление опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«В связи с подтвержденными сведениями о нахождении Президента Венесуэлы Н. Мадуро и его супруги в США решительно призываем американское руководство пересмотреть данную позицию и освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу», — говорится в сообщении.

МИД России подчеркнул, что необходимо создавать условия для решения проблем между Вашингтоном и Каракасом путем диалога.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес Гомес. Министр выразил солидарность с народом Венесуэлы перед лицом агрессии.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Мадуро и его супругу Силию Флорес вывезли из Венесуэлы на вертолете и посадили на корабль, который следует в Нью-Йорк.

