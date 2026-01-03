Реклама

Лавров созвонился с вице-президентом Венесуэлы после атаки США

Сергей Лавров провел телефонный разговор с вице-президентом Венесуэлы Родригес
Ольга Коровина
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес Гомес. Об этом сообщил официальный Telegram-канал российского ведомства.

Как гласит пресс-релиз, Лавров выразил твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии. Также глава МИД выразил уверенность, что Россия продолжит поддерживать курс Боливарианского правительства.

Собеседники выступили за недопущение дальнейшей эскалации и начало диалога между латиноамериканской страной и Соединенными Штатами.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел России прокомментировало атаку США на Венесуэлу.

