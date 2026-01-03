Реклама

13:17, 3 января 2026

В МИД России прокомментировали атаку США на Венесуэлу

МИД РФ: Москва подтверждает солидарность с народом Венесуэлы
Здание МИД России

Здание МИД России. Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Атака США на Венесуэлу вызывает глубокую озабоченность и осуждение. Так Министерство иностранных дел России (МИД РФ) прокомментировало происходящие на другом континенте события.

В ведомстве подтвердили солидарность Москвы с народом Венесуэлы и поддержку курса его руководства, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны.

В МИД России подчеркнули, что сейчас важно не допустить дальнейшей эскалации и найти выход из конфликта при помощи диалога. «Исходим из того, что все партнеры, у которых могут быть претензии друг к другу, должны искать пути к решению проблем через диалоговые развязки», — сказано в заявлении российского ведомства.

Ранее удар США по Венесуэле прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

