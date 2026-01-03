В России прокомментировали удар США по Венесуэле и захват Мадуро

Депутат Чепа: Похищение главы Венесуэлы — это государственный терроризм

Похищение главы государства Николаса Мадуро и его супруги — это государственный терроризм, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Кроме того, Соединенные Штаты Америки успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле.

«Конечно, это терроризм, по-другому назвать это нельзя. Сложно стране, которая находилась много-много лет под определенным экономическим гнетом. Я считаю, что удар США по Венесуэле необходимо осудить», — прокомментировал Чепа.

Ранее Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты. В субботу в Каракасе произошла серия взрывов, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.