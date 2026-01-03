Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:16, 3 января 2026РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали удар США по Венесуэле и захват Мадуро

Депутат Чепа: Похищение главы Венесуэлы — это государственный терроризм
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Похищение главы государства Николаса Мадуро и его супруги — это государственный терроризм, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Кроме того, Соединенные Штаты Америки успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле.

«Конечно, это терроризм, по-другому назвать это нельзя. Сложно стране, которая находилась много-много лет под определенным экономическим гнетом. Я считаю, что удар США по Венесуэле необходимо осудить», — прокомментировал Чепа.

Ранее Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты. В субботу в Каракасе произошла серия взрывов, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США атаковали Венесуэлу. Трамп заявил, что Мадуро захвачен и вывезен из страны

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Россиянин рассказал о признаках скорого удара США по Венесуэле

    В Колумбии отдали приказ о размещении военных на границе в Венесуэлой

    Эксперт заявил о неготовности Венесуэлы к отражению атак США

    Президент Аргентины обрадовался захвату Мадуро

    Рубио раскрыл местонахождение Мадуро

    МИД Германии прокомментировал атаку США на Венесуэлу

    МИД России призвал созвать Совбез ООН из-за атаки США на Венесуэлу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok