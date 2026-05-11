Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
10:30, 11 мая 2026Спорт

Российский боец UFC Волков рассказал о страхе проводить титульный бой

Российский боец UFC Александр Волков рассказал о страхе проводить титульный бой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Волков (красные перчатки)

Александр Волков (красные перчатки). Фото: John Jones / Imagn Images / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков порассуждал о возможном получении титульного поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в тяжелом весе. Об этом сообщает Sport24.

По словам спортсмена, ему страшно драться за титул. «Я не знаю, что я делаю в топ-2 рейтинга тяжелого веса. Это очень трудно — быть там. Сегодня я был в своей комнате и не хотел выходить», — заявил Волков.

10 мая Волков победил доминиканского спортсмена Валдо Кортеса-Акосту на турнире UFC 328. Россиянин одолел соперника единогласным решением судей.

37-летний уроженец Москвы Волков провел 51 бой в ММА. Россиянин одержал 40 побед и потерпел 11 поражений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Бери и поезжай в Москву». Зеленского призвали обратить внимание на слова Путина о встрече

    Катастрофическое сокращение населения Украины вызвало ужас на Западе

    Страховщики объяснили способы увеличить размер выплаты по европротоколу

    Москвичам пообещали лето раньше положенного срока

    Генсек ООН оценил риск от вспышки хантавируса для общества

    Врач описала приводящий к язве шашлык

    В Еврокомиссии заявили о готовности выдать Киеву деньги

    ВСУ перебросили элитные подразделения в Харьковскую область во время перемирия

    Российский боец UFC Волков рассказал о страхе проводить титульный бой

    Врач предупредил о вызывающих жжение в промежности серьезных болезнях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok