Российский боец UFC Волков рассказал о страхе проводить титульный бой

Российский боец UFC Александр Волков рассказал о страхе проводить титульный бой

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков порассуждал о возможном получении титульного поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в тяжелом весе. Об этом сообщает Sport24.

По словам спортсмена, ему страшно драться за титул. «Я не знаю, что я делаю в топ-2 рейтинга тяжелого веса. Это очень трудно — быть там. Сегодня я был в своей комнате и не хотел выходить», — заявил Волков.

10 мая Волков победил доминиканского спортсмена Валдо Кортеса-Акосту на турнире UFC 328. Россиянин одолел соперника единогласным решением судей.

37-летний уроженец Москвы Волков провел 51 бой в ММА. Россиянин одержал 40 побед и потерпел 11 поражений.