Совет ЕС начал официальную подготовку к переговорам о вступлении Украины в союз

Совет ЕС официально готовится к переговорам о приеме Украины и Молдавии в союз

Совет ЕС начал официальную подготовку к переговорам о вступлении Украины и Молдавии в союз. Такие данные приводит Кипрское председательство Совета ЕС в соцсети X.

«Кипрское председательство сегодня инициировало подготовку к официальному открытию первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии [в Евросоюз]», — говорится в сообщении.

В ведомстве анонсировали активную работу над завершением дискуссии в Совете Евросоюза по этому вопросу в ближайшие дни.

Переговоры могут начаться 15 июня во время конференции по расширению ЕС в Люксембурге. Это не гарантирует положительного решения по приему кандидарут новых государств в ЕС и не ускоряет процесс их вступления.

Ранее евродепутат Данило Делла Валле назвал главную помеху для вступления Украины в ЕС. Он подчеркнул, что в республике проблемы с коррупцией и демократией.